Le inventan delitos electorales a priístas, acusa Igor Rojí

El candidato del PRI a la Diputación federal por el distrito de Orizaba, Igor Rojí López, señaló que tanto él como otros aspirantes del partido que son señalados de actos anticipados de campaña han emprendido acciones legales ya que se trata de falsedades.



Recordó que no es la primera vez que Juan Manuel Diez Francos y él contienden en elecciones y lo han hecho apegados a la legalidad y a los tiempos electorales, aunque desde hace días comenzó a aparecer propaganda electoral con la imagen de ambos priístas y de Hugo Chahín, quien ni siquiera es candidato.



Indicó que esa propaganda se ha visto en camiones de pasaje de Cosoleacaque y Minatitlán y es lamentable que un concesionario se preste a inventar delitos electorales



Comentó que también han sacado imágenes de bolsas de despensa con 200 pesos y se menciona que son 25 mil despensas que está repartiendo José Yunes, y sería interesante ver cómo quien señala eso da la cifra.



Lamentó que en este proceso electoral se esté dando este tipo de situaciones, pues sólo evidencia que hay quien cree que no puede tener votos y quiere ganar en las mesas.



Mencionó que por su parte sólo está esperando el 4 de abril para iniciar su campaña, pero está seguro que la guerra sucia continuará, pues e las redes están surgiendo muchas páginas y perfiles falsos, por lo que no parece que el próximo proceso electoral vaya a ser de propuestas positivas a los ciudadanos, sino más bien de descalificaciones y mentiras.