Le llevaron ofrenda a San Miguel Arcángel, en Orizaba

Con el depósito de una ofrenda floral ante la estatua de San Miguel Arcángel y una procesión por el Centro de la ciudad, continuaron este domingo los festejos por el Santo Patrono de Orizaba.El obispo Eduardo Cervantes Merino colocó el arreglo floral y ahí señaló que las ofrendas florales tienen un significado particular, ya que son un signo de amor y no podía ser diferente en su comunidad.“Hoy le ofrecemos este signo de amor al Santo Patrono de Orizaba”, expresó.Monseñor Cervantes Merino le pidió que siga guiando a todos en su caminar, que los lleve por el camino del bien y no se olvide de ésta, su comunidad cristiana.También le solicitó su ayuda “para querernos como pueblo y valorarnos en medio de tantas privaciones”.Además del depósito de la ofrenda floral, el obispo de Orizaba encabezó las actividades que hubo este día y saludó se tomó fotografías con todos los fieles que se lo pidieron.Por la mañana hubo un show de payasos en el atrio y a las 17 horas se iniciaron los preparativos para la procesión por el territorio parroquial, en el centro de la ciudad.