Le llovieron reclamos a Alcalde de Coatzacoalcos por pendientes con congregación

Entre abucheos y reclamos, fue prácticamente corrido el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, de la congregación Guillermo Prieto durante la inauguración de aulas este inicio de semana, mismas que fueron realizadas con dinero proveniente del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) de Petróleos Mexicanos.



Y es que los habitantes del lugar, en primer lugar no perdonaron que el munícipe no le diera la palabra al agente Francisco Gómez Pacheco pero además, le pidieron cuentas respecto a la ambulancia que PEMEX donó para Guillermo Prieto desde el año pasado y que no ha sido enviada.



Al concluir el evento, los vecinos se arremolarinaron alrededor del Alcalde para encararlo, mientras que el staff del Ayuntamiento comenzó a poner música en alto volumen para evitar que estas acciones se escucharan en las decenas de cámaras de celular que grababan la acción.



Carranza Rosaldo daba argumentos no audibles a quienes le reclamaban, mientras ellos insistían en sus dichos.



Para evitar los señalamientos, el Alcalde ingresó a un salón y se arrodilló para hablar con una menor, mientras los inconformes le pedían que dejara de hacer el ridículo y diera explicaciones.



Finalmente, entre los reclamos Víctor Carranza no tuvo más opción que retirarse, mientras que los vecinos le dijeron que lo esperarían para cuando tuviera la explicación de por lo menos la ambulancia.



Este martes, el mismo agente Francisco Gómez arribó a Coatzacoalcos para denunciar la pésima calidad en la construcción de las aulas y reiterar el tema de la ambulancia.



“Era un monto abierto de un millón 600. Esas aulas estaban pensadas para que fueran climatizadas, con pizarrón electrónico, mesabancos, pensadas para que fueran dignas para los niños”, comentó.



Gómez Pacheco indicó que dentro de las anomalías que pudo observar con el apoyo de un ingeniero civil contratado por él mismo, fue que la construcción está hecha con armex y con bloks de 10, lo que podría generar un colapso de la construcción.



"Había armex oxidados y chuecos, blok donde debería llevar un colado de concreto con varillas pero le metieron bloks, lo hicieron mal porque el peso lo dejaron en medio, no en los cimientos y las aulas ya están cuarteadas. Esas anomalías fueron dadas a conocer al alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, suspendí la obra y el Alcalde decidió darle hacia adelante haciendo un comité, como si fuera una obra donada por él", comentó.



La obra fue hecha por PEMEX, luego de un bloqueo que mantuvieron habitantes el año pasado en las instalaciones de la empresa, debido a los pozos petroleros ubicados en el ejido.



El agente agregó que PEMEX también donó una ambulancia al Ayuntamiento de Coatzacoalcos desde el año pasado que debía ser enviada a Guillermo Prieto, sin embargo, hasta el momento desconocen que pasó con la unidad.



Finalmente, recalcó que el Alcalde ya cuenta con una queja ante el Congreso del Estado, debido que aseguró no respeta su investidura como agente municipal.