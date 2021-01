Le llueven críticas a CMAS Coatzacoalcos tras "meme" alusivo a morosos

Una lluvia de quejas cayó contra la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos, luego de que en sus redes sociales posteó un "meme" alusivo a quienes no pagan el servicio y la rosca de reyes.



"El hacerse rosca con el pago de tu servicio de agua es más caro, regularízate acude a nuestras oficinas en avenida Revolución #812 en la colonia Centro", dice el texto que, con faltas de ortografía, se acompaña de la imagen de una rosca.



La respuesta de la población que sigue la página oficial de la CMAS no se hizo esperar y comenzaron a responder el mensaje en cuestión de minutos.



"Y cobrar mes completo cuando pasamos días sin agua tampoco está bien.



Ponte las pilas “nueva CMAS” 🙄", contestó la usuaria Mirza Montalvo.



"Y cobrar por un servicio que NO DAN, cortar el suministro de agua cada que se les inche es también hacerse rosca, neta que pendejadas dicen!!", dijo María del Rosario.



"También ustedes se hacen rosca cuando se está reporte y reporte fugas de agua limpia cuando hay muchas colonias que no tienen agua potable y hacen caso omiso tiene más de 6 meses que se reportó y nada más no llegan dejen de pasarse de rosca", aseguró Fabiola García.



Junto a ese, otra decena de comentarios se acumuló en el post, pues a muchos no les pareció gracia el "meme" realizado por la oficina dependiente del municipio.