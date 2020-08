Le quitan a Fernández Garibay la comisión de Policía y Prevención del Delito

Por mayoría de votos, cambian en sesión ordinaria de Cabildo, al titular de la Comisión Edilicia de Policía y Prevención del Delito, Juan Gabriel Fernández Garibay.



El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, aseguró que fue a petición del regidor décimo, Fernández Garibay, la reestructuración de dicha comisión.



“El regidor Juan Gabriel Fernández Garibay, me ha expresado su deseo de dejar la titularidad de la comisión municipal de Policía y Prevención del Delito por así convenir a sus intereses”, resaltó.



Esta Comisión estaba constituida por Juan Gabriel Fernández Garibay como titular, integrante uno, el regidor Rafael Pérez Sánchez e integrante dos, Guillermina Ramírez Rodríguez. Ahora, ésta quedó integrada de la siguiente manera: titular, Guillermina Ramírez Rodríguez, primer integrante, Rafael Pérez Sánchez y el segundo integrante, el edil Juan de Dios Alvarado García.



Ante dicha situación, Fernández Garibay, señaló que siempre se trabajó de manera institucional, aunque algunas veces “hubo pleitos”.



“Soy una persona de palabra, y como se lo dije en su oficina y se lo sostengo, el día que usted quiera la comisión con todo gusto se la entrego, yo no tengo problema alguno, reconozco que usted es el Alcalde. Yo sé que no ha sido una comisión en donde no hemos visto usted y yo igual las cosas; ha habido mucho pleito”, comentó el regidor décimo.



Además, aseveró que no existieron discusiones de “derecha” o de “izquierda”, como lo dijo el Alcalde en la pasada sesión de Cabildo que se canceló por la falta de quórum.



Rodríguez Herrero, reconoció el trabajo que se hizo con los integrantes de la comisión desde el 2018, pero al reconfigurar este grupo, se estrecharían vínculos con el Gobierno del Estado y las Fiscalías.



El munícipe recordó que el gran desastre de la seguridad en el país, viene de pasadas administraciones que tienen nombre y apellido.



“La corrupción imperó en todos los sistemas, y la seguridad, por desgracia, fue penetrada por la corrupción. Tienen nombre y apellido los sujetos que hicieron eso, la sociedad los conoce y si tienen responsabilidad algunos partidos, mi querido regidor, si la tienen, si usted se quiere desmarcar, adelante, está en todo su derecho. Es del dominio público, que el desmantelamiento de los sistemas de seguridad pública, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, tienen sujetos responsables”.



Por réplica, el regidor décimo pidió al Alcalde dejar de lado los partidos políticos y no polarizar, la salud, el desarrollo económico y la seguridad.