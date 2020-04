Le urge a “Podemos” convertirse en partido pese a contingencia

El presidente de la agrupación “Podemos”, Francisco Garrido Sánchez, urgió al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y al Organismo Público Local Electoral (OPLE) a que sesionen y desahoguen el procedimiento que permita constituirse como partido político.



Recordó que el pasado 7 de marzo venció el plazo para que el OPLE sesionara y sometiera a votación el dictamen, pero los consejeros acordaron una prórroga de 40 días hábiles con el argumento de que no había recibido del Instituto Nacional Electoral (INE) la constancia que avala que la agrupación “Podemos” se constituya en partido político.



Aseveró que ese documento fue recibido por el OPLE el viernes 6 de marzo, por lo que no está de acuerdo con esa prórroga, que vence el 7 de mayo próximo; por ello, se interpuso un Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) ante el TEV.



Añadió que presentaron el recurso porque no tuvieron conocimiento de que el Consejo General había sesionado para prorrogar el plazo, porque no habían recibido la notificación, porque el documento del INE llegó un día antes de que se venciera el plazo natural que tenía el OPLE para someter a votación el dictamen y por tanto, no había razón para una prórroga.



Sin embargo, ante la emergencia sanitaria a causa del virus COVID-19 y por las medidas de “sana distancia”, tanto el TEV como el OPLE han restringido sus actividades.



No obstante, Garrido Sánchez pidió a ambas instancias electorales que sesionen, al TEV para que desahogue el recurso de inconformidad y notifique la resolución al OPLE; y al árbitro electoral a que sesione para que someta a votación el dictamen y “Podemos” se convierta en partido político estatal y sea una opción electoral para los veracruzanos.



Dijo que el documento del INE avala que se constituyan en partido político, y nada tiene que ver con el incumplimiento de alguno de los requisitos que se deben cumplir.



“El documento del INE que avala que nuestra agrupación puede constituirse como partido político ya lo tiene el OPLE; ahora no hay ninguna necesidad de seguir prorrogando el término ni esperando más tiempo, ya que hemos cumplido con todos los requisitos y tenemos la anuencia del Instituto Nacional Electoral”.