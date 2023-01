Le urge rehabilitación al puente de avenida Uno, en Coatzacoalcos

La revisión realizada por la Secretaría de Protección Civil Estatal en el puente de la avenida Uno en Coatzacoalcos arrojó que por el momento no hay riesgo de colapso de la estructura, pero sí urge rehabilitación a 21 años de su edificación.El director de Protección Civil Municipal, David Esponda Cruz, destacó que el dictamen llegó hace unos días y tras los resultados ahora será Obras Públicas quien determine cuándo comenzará a darle mantenimiento al puente."Ya se nos hizo llegar el dictamen y el Alcalde ya giró las instrucciones correspondientes a las diferentes dependencias que estamos inmiscuidas en este proceso de supervisión. Nos dice que no está en riesgo inminente, no va a colapsar, pero hay que darle mantenimiento de inmediato", dijo.Precisó que uno de los puntos que debe atenderse son los neoprenos en una de las juntas de las trabes, así como en la parte inferior donde la arteria tuvo un levantamiento.Recordó que desde que fue habilitado el puente no ha recibido este tipo de rehabilitación."Después de tantos años hay que darle un mantenimiento mayor, dijeron qué áreas específicas requieren el mantenimiento y nos dijo cuáles podrían tener situaciones en el futuro. Las juntas deben tener un relleno, con el tiempo se resecan y se pierden. Se debe arreglar el inicio del puente que tiene un desplazamiento y que hizo como un columpio, todo eso se debe ir arreglando por los años que tiene de antigüedad. Necesita un buen trabajo de mantenimiento", afirmó.Mencionó que como el puente avenida Uno, así como el asta bandera, son estructuras que no recibieron mantenimiento desde que se instalaron, por lo que el tiempo hizo que fueran deteriorándose."Es como en nuestra casa si no damos mantenimiento se irá deteriorando. El paso de los años lo provocó como en el asta y ahora se requiere mantenimiento mayor, nos preocupaba la seguridad de ese lugar. Es un asunto que le corresponde a obras públicas y ellos determinarán el momento adecuado", finalizó.