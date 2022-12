Le va mal a quien juega sucio, dice AMLO ante promoción de Sheinbaum

Ante las críticas por la contratación de espectaculares para promover en todo el país la figura de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se meterá en esto porque es un asunto de MORENA, pero recomendó tener cuidado con los excesos y advirtió que si se quiere pasar de listo o juega sucio, “no le va bien”.En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que lo ideal será que todos los aspirantes de Morena tuvieran las mismas oportunidades para la candidatura de 2024.“Es un asunto del Movimiento, del partido, lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno, para mí todos los que aspiran de nuestro Movimiento son de primera, reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional, no solo son de los mejores servidores públicos, administradores políticos de México, sino del mundo.“El que aspira y juega sucio o actúa de manera ventajosa o se quiere pasar de listo no le ayuda, se le revierte, tiene efecto de bumerang. Hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo", dijo.“¿Llamaría a que se detenga la contratación de espectaculares?”, le preguntó EL UNIVERSAL.“No me meto en eso, es otra cosa. Eso yo lo único que puedo decir es que tenemos un pueblo muy politizado, por eso yo digo que hay polarización. No, hay politización, no nos confundamos. Es un pueblo muy consciente, entonces al que se quiere pasar de listo, no le va bien porque la gente está ahí, viendo”, dijo.