Leales al “Chapito” encabezan la lista de candidatos plurinominales del PAN

Al darse a conocer la lista oficial de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal del Partido Acción Nacional (PAN), destacan los nombres de los integrantes del grupo político de Joaquín el “Chapito” Guzmán Avilés, incluso de quienes lo apoyaron para lograr la Presidencia del Comité Directivo Estatal del partido en esta última elección.Esto, mientras que los miembros de la corriente “yunista” fueron relegados dentro del listado, por lo que contarían con escasas posibilidades de llegar a la próxima Legislatura y por tanto, el grupo interno de los Yunes prácticamente se debilitaría.Encabeza la lista el actual diputado local Enrique Cambranis Torres, quien cuenta con una larga carrera dentro del PAN, al que dirigió a nivel estatal entre 2008 y 2014. Durante el gobierno de Javier Duarte, Cambranis fue acusado de liderar el PAN “rojo”, luego de que se malograra la alianza entre el PAN, PRD y MC para las elecciones locales de 2013.Asimismo, Cambranis Torres se ha desempeñado dos veces como diputado local (2004-2007 y 2018-2021) y una vez como diputado federal (2015-2018), todas ellas, por la vía plurinominal. En la elección interna por la Presidencia Estatal del PAN, apoyó al actual dirigente Joaquín Guzmán Avilés.En la segunda posición se encuentra la diputada local por el distrito de Huatusco, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui. Durante la actual Legislatura, se le señaló de votar en reiteradas ocasiones con la bancada de MORENA y no con la fracción parlamentaria de su partido, como consecuencia de su cercanía con el morenista Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, Lagunes Jáuregui fue una de las principales promotoras de la candidatura de Joaquín Guzmán a la Presidencia estatal del PAN, frente al candidato yunista José de Jesús Mancha Alarcón, por lo que su lealtad a dicho proyecto le abriría las puertas para repetir como diputada local, a pesar del sentido de sus votos a favor de las propuestas de la 4T.En la tercera posición del listado se encuentra Bingen Rementería Molina, quien buscará repetir por tercera ocasión consecutiva el cargo de diputado local (2016-2018 y 2018-2021). Bingen Rementería es hijo del actual coordinador de los Senadores de la República del partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto. Durante el presente proceso electoral, Rementería Molina intentó ser el candidato panista a la Presidencia Municipal de Veracruz; sin embargo, perdió en una desaseada elección interna frente al fracasado candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez. Los Rementería también apoyaron a Joaquín Guzmán Avilés en su búsqueda de la Presidencia estatal del PAN.En la cuarta posición de la lista de candidatos a diputados plurinominales del PAN se registró a Itzel Yescas Valdivia, hija del exdiputado local panista Germán Yescas Aguilar. De acuerdo con la página web modelmanagement.com , en donde se puede encontrar su portafolio de fotografías, Itzel Yescas Valdivia, de 23 años, es uno de los nuevos rostros del modelaje. No existe información sobre su trabajo político.Otro junior que logró colarse a las primeras posiciones de la lista de candidatos plurinominales del PAN como cuota de jóvenes es Isaac Eduardo Luz López, hijo de la alcaldesa panista de Córdoba, Leticia López Landero, quien ocupa la quinta posición.En enero del año en curso, Isaac Eduardo Luz López, quien durante el gobierno de su madre se ha desempeñado como Presidente del DIF municipal, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el regidor segundo del Ayuntamiento, Juan Antonio Téllez Ramírez, luego de que presuntamente el Ayuntamiento a cargo de su madre pagó 149 mil 408 pesos para la compra de concreto premezclado que, según la denuncia, habría sido utilizado para construir la casa de Luz López.Hasta la sexta posición aparece la primera panista vinculada con el grupo político de los Yunes. Se trata de la académica de la Universidad Veracruzana, Verónica Pulido Herrera, quien ha sido presidenta del Comité Municipal del PAN en Veracruz; Jefa de la Jurisdicción Sanitario número 7 del Puerto de Veracruz y Regidora del mismo Ayuntamiento.Relegado hasta la séptima posición y, por tanto, con pocas probabilidades de llegar a la próxima legislatura, se encuentra el también yunista Sergio Hernández Hernández. Durante el bienio de Miguel Ángel Yunes se desempeñó como Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, donde fue acusado por su entonces compañera de bancada Cinthya Lobato Calderón de utilizar recursos públicos para festejos personales.Durante la actual Legislatura, lideró la bancada de panistas rebeldes que renunciaron a la fracción oficial del partido a la llegada de Joaquín Guzmán Avilés a la Presidencia estatal, sin embargo, dicha disidencia duró poco tiempo y se reincorporó junto con todos los demás “rebeldes” a la bancada coordinada por el diputado Omar Miranda Romero.Recientemente, Sergio Hernández ganó con amplia ventaja la elección interna para ser el candidato panista a la Presidencia Municipal de Xalapa. No obstante, fue desplazado luego del acuerdo entre el PAN, PRI y PRD de abanderar en coalición al empresario David Velasco Chedraui. Actualmente, Sergio Hernández tiene un amplio trabajo en la Capital del Estado, donde impulsa más de 100 casas de enlace.En la octava posición, fue registrada Ana Cristina Ledezma López, quien se desempeña como secretaria de Comunicación del Comité Directivo Estatal del PAN. Ella ha sido ha sido señalada de maltrato por sus subalternos desde sus cargos anteriores.Y es que Ana Cristina Ledezma fue diputada local durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2013-2016) y en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares se desempeñó como Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, desde donde, presuntamente, no habría vigilado la correcta aplicación de mil 116 millones de pesos destinados a la compra, instalación y operación de 6 mil cámaras de seguridad, mismas que en su mayoría nunca funcionaron.Con prácticamente menores posibilidades de lograr una curul por la vía plurinominal, completan la lista Juan Luis Rojas Mora y Andrea Fernanda García Arias, en las posiciones 9 y 10 respectivamente.