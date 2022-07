Lector advierte sobre escuela de Coatepec que opera sin clave de incorporación SEV

Buen día, alcalorpolitico.com, quisiera alertar sobre una situación de una escuela que labora y ofrece clases sin contar con clave SEVEn la ciudad de Coatepec, Ver. hay un centro educativo de nombre “Eric Jensen” con domicilio en Colón número 44 que busca entrar en labores sin una clave de incorporación a la SEV. Me di a la tarea de pedir informes y se me explicó que no cuentan con clave debido a que funcionarán como una extensión de otra escuela con sede en Xalapa, pero está estipulado en el artículo 7º del Reglamento General de Incorporación de las Escuelas Particulares que “las autorizaciones o reconocimientos de validez oficial son intransferibles”.Mi inquietud surge de que la SEV no regule este tipo de establecimientos y permita laborar a instituciones que buscan engañar a los padres que tenemos la necesidad de procurar la educación de nuestros pequeños, ofreciendo un bajo costo en sus inscripciones y colegiaturas para captar niños que serán engañados, ya que sus estudios no están avalados por la SEV.Agradezco sus atenciones y solicito que la denuncia se me maneje como una fuente totalmente anónima.