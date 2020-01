Lector agradece a autoridades de Coatepec por reparar luminarias

Buenas tardes, estimado director Joaquín Rosas Garcés:



Agradecemos la publicación de nuestra queja en su prestigioso portal el pasado 30 de diciembre del año anterior, ya que a la siguiente semana fueron reemplazadas las luminarias por parte de personal del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz.



También fueron retirados los autos abandonados que allí estaban.



Ahora, la calle Juan Loman luce iluminada por las noches y sin autos "maceta" que eran estorbo y seguramente escondrijo de maleantes.



Desafortunadamente, los robos y secuestros han ocurrido en esa zona como su portal lo ha informado de manera oportuna.



En el tema de seguridad aún hay mucho por hacer, los coatepecanos merecemos vivir con tranquilidad.



Sin duda alguna, los medios de comunicación como éste, son y pueden seguir siendo puentes entre gobierno y ciudadanos para lograr mejores estadios de vida en cada rincón veracruzano.



Haciendo uso de la libertad de expresión, seguiremos externando nuestras inquietudes e inconformidades cuántas veces sea necesario. Si a los funcionarios no les parecen las peticiones y/o críticas, entonces que no se renten y que renuncien. Como lo dije en aquella queja publicada, los funcionarios están allí para PREVENIR y RESOLVER problemas o situaciones, no para calentar la silla que ocupan. Afortunadamente, toda regla tiene su excepción y también hay funcionarios serviciales, intachables, nuestro saludo para ellos.



Muchas gracias.



Atentamente:



(Nombre)