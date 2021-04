Al Calor Político:



Con la angustia de nuestras autoridades educativas por llegar de nuevo a las aulas, se les ha olvidado un poquitín lo que ha hecho el Sector Salud en sus mensajes diarios, en cuanto a que no se viaje entre los municipios.



Ahora con la vacunación a docentes con sólo 5 sedes, el "viajerío" va a ser intenso, tan intenso que las sedes se van a ver atiborradas de gente en una semana de 5 días. Ojalá no nos subamos a la cuarta oleada.



Dicen por ahí que “no por mucho madrugar amanece más temprano” y “el que mucho abarca, poco aprieta”, pues aún no terminan con nuestros viejos y ya van con otro sector. ¿Será que los asesores están desarticulados?