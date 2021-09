Lector de Xalapa lamenta que vehículo oficial no se use para fines de la dependencia

Buenas tardes:



Por medio del presente me dirijo a la redacción de tan distinguido medio informativo como en alguna otra ocasión lo he hecho para denunciar como ciudadano.



Envío fotografías tomadas a una camioneta que pertenece a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz (SEDESOL), la cual al ser parte de dicha dependencia debería servir para uso exclusivo de las necesidades, operaciones y funciones de la misma y no para uso particular, lo cual queda evidenciado en las fotografías expuestas.



Durante varios días permanece la camioneta estacionada en el mismo lugar, en la unidad habitacional Agua Santa 1 en horario laboral.



No soy participe de utilizar vehículos del Gobierno para fines personales y menos para tenerlos estacionados afuera de la casa. Ese no es el ejemplo que debe poner el Gobierno del Estado y la 4T.



No sé si el servidor público a cargo de dicha unidad hace que trabaja y no va a trabajar o cuál sea el beneficio del que goza para poder tener ahí una unidad que bien podría estar sirviendo para el fin que debería.



Agradezco la atención prestada a este correo y pido por obvias razones omitir mis datos personales, envío un cordial saludo al gran equipo de Al Calor Político.