Lector denuncia complicidad entre grúas y agentes de tránsito para infraccionar, en Xalapa

Ojalá las autoridades puedan atender nuestros reclamos sobre los atropellos que los concesionarios de grúas realizan en complicidad con agentes de tránsito. El día de ayer, por ejemplo, dejé debidamente estacionado mi automóvil pero estas personas, aprovechándose de su uniforme, se la pasan levantando cuanto vehículo pueden, tal parece que les importa muy poco quitarles a los ciudadanos su dinero que con tanto esfuerzo nos cuesta ganar; entre infracción y arrastre tuve que gastar más de mil pesos.Yo soy muy respetuoso del reglamento de Tránsito, en el lugar donde me estacioné no había señalética que indicara no estacionarse ni obstruí acceso alguno pero pudo más el criterio del oficial que inventó cualquier motivo y lo fundamentó con algún artículo para justificar su actuar. Son varias las empresas beneficiadas con este tipo de servicio, la que se llevó mi auto es Grúas del Golfo.