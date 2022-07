Lector denuncia explotación a personal de SEDARPA

Buenos días, quisiera alertar que obligan a trabajadores de la SEDARPA a que asistan a jornadas que no pertenecen a asuntos laborales de la dependencia.Con su permiso le externo la situación que sucede en la Secretaria de Ganadería, y en general en toda la SEDARPA.Por instrucciones del Director de Ganadería MVZ, Arturo Enrique Hernández Amaya, se está obligando a todo el personal a asistir a la campaña del Gobierno del Estado de Veracruz “Fabriquemos Agua Reforestando”, siendo este un evento que está fuera de horario de trabajo puesto que es domingo.Todo ello debido a que el MVZ, Humberto Amador Zaragoza, quien funge como Subsecretario de Ganadería y Pesca, al ser amigo del Gobernador Cuitláhuac García y para quedar bien con él, da las instrucciones de que el personal de la Secretaría asista a dichos eventos, inclusive otorgando viáticos para transporte y hospedaje a ciertas personas y a los demás obligando a que ellos mismos cubran sus gastos, así como sus alimentos.Esta participación, aparte de incurrir en un gasto extra que no tendrían porqué tener los trabajadores, es un riesgo ya que al no contar con ningún tipo de seguro médico en caso de que se sufra algún accidente, son los mismos trabajadores quienes tendrán que cubrir sus gastos médicos.Esta no es la primera ocasión que obligan al personal a ir a dichos eventos políticos, anteriormente ya se había obligado a recolectar firmas para la revocación de mandato y asistir a votar a la misma, además de hacer proselitismo político a favor de la 4T, esto debido a que el medico Humberto tiene aspiraciones políticas.Adicionalmente, obligan al personal a cubrir horas extras ya que sus contratos traen un horario de 9:00 am a 6:00 pm, pero ellos obligan al personal a quedar hasta las 7 u 8 de la noche, en algunos casos hasta más tarde. Todo esto sin pagar horas extras y solo con el salario normal que se tiene, inclusive haciendo trabajar al personal en algunos casos los fines de semana, dando por consiguiente que no se tengan los descansos pactados en el contrato.Y el personal, por miedo a perder su trabajo, no puede negarse ya que se les ha amenazado en varias ocasiones con que habrá consecuencias en caso de no seguir las indicaciones.También, aunado a estas situaciones antes mencionadas, ahora les han recortado las vacaciones, ya que según lo que marca el calendario oficial de Gobierno del Estado se deberían cubrir 5 días de guardia y tener derecho a 10 días de vacaciones, sin embargo en este periodo vacacional la situación ha cambiado por instrucciones del médico Arturo Enrique, y contrario a lo que marca el calendario oficial, él ha ordenado que solo sean 5 días de vacaciones por 10 día de guardia.Estas palabras son solo para expresar lo mal que tratan al personal en esta famosa 4T y que aunque lo nieguen es lo mismo que con los anteriores gobiernos, con acarreados y practicas peores.