Lector denuncia falta de agua en la colonia Plan de Ayala, en Xalapa

Buenas tardes.Espero me puedan ayudar, escribo para reportar que aún no tenemos agua en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de la colonia Plan de Ayala.Le he estado escribiendo a CMAS junto con mis vecinos y dijeron que supuestamente hay una fuga en la colonia Independencia, pero desde el viernes la quitaron y en la cuadra de arriba si tuvieron agua el sábado y a nosotros no nos tocó.Me dijeron que según en el transcurso de la noche iba a llegar y es hora que no hay agua.Espero llegue a las autoridades pertinentes y tenga una pronta solución, ya que siempre pasa lo mismo.Muchas gracias, bonita tarde.