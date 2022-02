Lector denuncia falta de atención y maltrato del personal del IMSS a su padre

Hola, buen día:Soy Adalberto Pérez, músico egresado de la Universidad Veracruzana, fui el Premio Nacional de Jazz en 2021 y ahora ando buscando de su apoyo para dar a conocer el caso de mi papá que ha buscado operarse de su vista en el IMSS y lo han tratado de lo peor.El día de hoy mi mamá fue al Seguro y el médico que estaba en ese momento la trató súper mal, diciéndole que “entonces qué quería” de manera déspota. No se me hace justo el trato que les han dado.Desgraciadamente, de manera particular no nos alcanza y es la primera vez que mi papá de toda una vida de pagar sus contribuciones necesita hacer uso del Seguro Social.Tiene un desprendimiento de retina debido a la diabetes. No queremos dinero, queremos que nos hagan caso y que nos den una respuesta honesta y justa. Necesito de su medio para llegar a la gente y que mi papá pueda ser operado. Ya son personas mayores y tienen casi un año de allá para acá buscando quién les dé respuesta.Desgraciadamente yo vivo muy lejos de ellos por mi trabajo y no les puedo echar la mano de ir a buscar respuesta. Entonces ellos solos andan de arriba para abajo.De antemano agradezco la atención prestada y espero contar con su apoyo.