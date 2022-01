Buenas tardes, quisiera denunciar que en la Unidad Habitacional de Agua Santa 2 nos tienen sin servicio de agua. Se supone que, por tandeo, hoy deberíamos tener, pero no es así. Ya se reportó a CMAS y nos dicen que van a apoyar con pipas, pero en todo el día no nos han ayudado en nada.El problema de fondo es que los tandeos no se respetan; ahora que deberíamos tener este vital líquido resulta que se les ocurre quitárnoslo.Los vecinos de Agua Santa 2 ya organizan una protesta para el día de mañana a primera hora, pues en este momento es indispensable contar con agua, pues asearse constantemente es una necesidad para evitar el contagio de COVID-19.Gracias por la atención prestada.