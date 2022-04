Buenas tardes.Les quería pedir el favor de compartir una denuncia ciudadana:En el Módulo de Licencias de Ávila Camacho, donde a aproximadamente 15 personas que estábamos formadas desde la 13:30 y hasta las 15:40 horas, los empleados dijeron que ya no podían atender la fila a pesar de que el horario de funciones marca claramente que el servició cierra hasta las 16:00 horas.Resulta que en cerca de 2 horas solo atendieron a 8 personas; mucho personal que tienen ahí adentro está sin hacer nada, pasaban al trámite de uno en uno y lo peor es que no respetan el horario porque cierran antes de tiempo.Las 15 personas reclamamos ante la actitud de mal servicio que existe ahí y burlonamente nos dijeron que los reportáramos donde quisiéramos, pero que ellos no son empleados del gobierno.