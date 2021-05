Lector denuncia que bar genera contaminación auditiva, en céntricas calles de Coatepec

¿Por qué dejan operar un negocio nuevo sabiendo que afecta a los vecinos y no cumple con reglamentos importantes tanto para sus clientes como para toda la zona? ¿Por qué si ya están enterados del problema desde hace meses no es prioridad atender este tema? ¿Son despistados, lentos, cómplices o ineptos? ¿Qué les impide hacer su trabajo? ¿Algún compromiso o conflicto de interés personal?

LLAMADO A LA AUTORIDAD Y A LA BUENA VECINDAD ENTRE EMPRESARIOS Y RESIDENTESMe veo en la necesidad de hacer un llamado público por este medio a las autoridades del municipio de Coatepec para que intervengan para resolver la situación que padecemos algunos vecinos de las calles Jiménez del Campillo y Constitución, cercanas al bar “La Tentación” desde hace varios meses y se ha vuelto intolerable y motivo de desesperación, que describo a continuación:El establecimiento (bar, botanero, antro o salón de eventos) conocido como “La Tentación”, ubicado en la calle Jiménez del Campillo, en el Centro de Coatepec, Veracruz, donde anteriormente se encontraba el Restaurante “María Enriqueta” y previamente la Farmacia Gálvez, se ha vuelto un gran problema para nosotros como vecinos pues desde su apertura ha provocado una contaminación por ruido que traspasa sus muros en todo momento, con niveles de decibeles muy por encima fuera de normaEsta situación se repite por 5 o 6 días a la semana incluyendo el domingo, pero se agrava por la noche ya que no se puede dormir hasta la madrugada posteriormente a que apagan la música, se acaba el bullicio de sus clientes, abandonan el local, y se retiran a sus casas muchas veces después de causar pleitos banqueteros en estado inconveniente o hasta orinarse en la fachada del lugar donde nació la poetisa María Enriqueta.¿Quién aguantaría tener a un vecino comercial que le impida casi toda la semana su derecho ya no solo a tener una conversación sin ruido por la tarde dentro de su casa que ya es motivo suficiente de queja, sino hasta conciliar el sueño cada noche que abren? Ocasionando que ni los bebés puedan dormir en paz, alterando el humor cada noche y quitando tiempo valioso de recuperación para realizar nuestras actividades y compromisos al despertar por la mañana.Estamos desesperados pues ya no hay con quién hablar... en un principio se habló con él o uno de los dueños del lugar y parecía que iba a tomarse en serio el problema, pero el tiempo ha pasado y parece que no es una persona con honor pues su palabra ya no tiene ningún valor para corregir este problema de fondo por su propia iniciativa.Posteriormente se han realizado denuncias a la Autoridad Municipal y no han podido o querido solucionar el problema, ya que, si bien un par de veces han cerrado para que realicen modificaciones, él o los propietarios del bar no han realizado las inversiones que solucionen el problema sino intentos austeros de adecuaciones que no funcionan, y la autoridad les permite volver a abrir sin verificar si han podido resolver el problema de contaminación auditiva.Pues bien, escribo porque no pienso quedarme callado hasta que se resuelva este problema y por esto agradezco el espacio que ofrecen los medios de comunicación para desde acá hacer un llamado público a la autoridad municipal a que haga su trabajo y ponga orden.De verdad que no entiendo el porqué es tan complicado para la autoridad poner orden en algo que debería ser fácil y de sentido común: Si alguien va a abrir un antro, bar o botanero en el municipio, debe de tener todas las medidas de seguridad, seguir el reglamento y no afectar a los vecinos. Si los empresarios no piensan invertir para cumplir o si el lugar que rentaron no permite cumplir lo anterior, el ayuntamiento lo debe de clausurar definitivamente o no permitir su operación desde el principio. La pasividad de las autoridades municipales causa que me realice las siguientes preguntas que me gustaría contestaran las autoridades.Estoy seguro que dentro del ayuntamiento hay voluntad de resolver esta situación por algunas personas, pero ya no hay más tiempo para nuestra salud. Espero por lo menos que si hay alguien con voluntad para resolverlo que no ha podido porque hay alguien que se lo está impidiendo por lo menos que lo denuncie para que no sea o sean cómplices.Finalmente quiero agregar que no pretendo que mi querida Ciudad de Coatepec se quede en el pasado ante propuestas interesantes de empresarios que buscan realizar proyectos y también dan empleo; pero todo cambio se debe de realizar con orden y respeto primordialmente para los coatepecanos, al mismo tiempo de respetar la mística, arquitectura, naturaleza y zonas que permitan establecer ciertos negocios, de lo contrario toda la tradición y belleza que caracteriza a nuestro amado pueblo se perderá al tolerar la apertura de cualquier tipo de negocios, y aún más rápido será la degradación de nuestra comunidad cuando la prioridad es el dinero por el dinero sin importar que se joda todo lo demás, incluyendo las personas, que es lo más valioso de nuestro municipio.Agradeciendo su atención y publicación quedo a sus órdenes.Atentamente