Buenas tardes:Nuevamente les molesto ya que otra vez nos dejaron sin agua en la colonia Plan de Ayala de la ciudad de Xalapa.Desde el día sábado no cae agua, nos tocaba el tandeo el lunes y martes, la pusieron un ratito el lunes y la quitaron, el martes cayó solamente por una hora y ya no la volvieron a conectar; hoy tocaría tener servicio y no la han puesto.Le mandamos mensajes a los de CMAS y no nos explican bien qué pasa.Les pido de favor que publiquen mi denuncia, para que la Comisión respete los días en que nos tocan los tandeos, y ojalá a través de ustedes nos hagan caso.De antemano muchas gracias.