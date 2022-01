Lector denuncia que en líneas telefónicas de SEFIPLAN no responden

Buenas tardes:Hago referencia a la nota que se publicó el día de ayer, donde se informa, por parte del gobernador, que hay 15 extensiones disponibles para aclarar dudassobre el cambio de placas: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/noticias.php?idnota=361401 La realidad es que, después de marcar a las 15, seis de ellas estuvieron ocupadas, durante varios intentos. Las nueve restantes, no responden (marqué dos veces a cada una y esperé hasta que se cortaba la llamada). ¿Por qué no intentan establecer un call center donde se atienda en la primera extensión disponible? Uno debe marcar, si está ocupada la extensión, volver a hacerlo una y otra vez.Y con el 800 26 02 400 sucede otro tanto.¿Cómo no se van a formar las filas a deshoras, si lo único que uno necesita, como contribuyente responsable, es que nos aclaren un par de dudas?El sistema no me permite subir documentos después de la factura. Sobre ésta, me indica que está en revisión por el GEV (supongo que es Gobierno del Estado de Veracruz).El sistema se detiene y se congela cuando uno quiere subir más documentos. No sé si es porque sigue en revisión la factura.La línea de captura a pagar, no desglosa los conceptos (anteriormente, se permitía aceptar o no el pago a la ayuda a la Cruz Roja y se indicaba un concepto por fomento a la educación. Ahora solamente el importe sin saber el concepto).¿Qué nos resta? Mejor ir a hacer filas para exponernos a los contagios y no a los recargos. ¿Habrá respuesta?Agradezco la atención y le pido que mantenga mis datos en anonimato, no vaya a ser.