Lector expone falta de agua por varios días y pésima atención de CMAS Xalapa

Buenas tardes:



Quiero denunciar que CMAS cortó el suministro de agua en el andador Liquidámbar de la colonia 21 de Marzo, sin previo aviso, prácticamente toda la semana. Hoy escribí al número de WhatsApp a lo cual me respondieron que estaban realizando una reparación. Pregunté que en cuánto tiempo quedaba reparada, pues tenía el tinaco vacío, y me dijeron que no sabían que la reparación la realizaban personas y no máquinas. Llamé también al numero que viene en el recibo de agua y ahí la persona se quitó de responsabilidad diciendo que era debido al tandeo.



A lo que quiero llegar es que en CMAS prevalece la pésima atención al público. No resuelven y dicen mentiras pues en WhatsApp primero me dijeron que la reparación la estaba atendiendo personal de guardia, después que una constructora.



Es lamentable que este tipo de instancias sólo se dediquen a cobrar sin proporcionar soluciones y un servicio adecuado. Aquí seguimos sin agua ni para las necesidades básicas.



Ante la falta de profesionalismo al contestar, pido su apoyo para que den pronta solución ante esta problemática, ya que al día de hoy no tenemos para lo básico y CMAS no está realizando su trabajo, sin embargo, sí son para realizar cobros.