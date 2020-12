Lector expone que talleres dejan vehículos sobre la calle, en la colonia Hidalgo de Xalapa

Buen día:



Hace algún tiempo, por no decir meses, la calle 21 de Agosto de la colonia Hidalgo de esta ciudad Capital se ha venido llenando de vehículos chatarra que llegaron a dos talleres que se encuentran en la calle mencionada y se han quedado allí. Lógicamente no son propiedad de dichos talleres pero sí son propiedad de sus clientes o tal vez sean de los talleres. Estos vehículos forman focos de contaminación por fauna nociva y son espacios perfectos para asaltos y delincuencia.



Además de que los transeúntes los usan como basurero, incrementando el riesgo de propagación del COVID-19 y no hay lugar para estacionar vehículos propiedad de los vecinos, con la tranquilidad de que no los choquen o rayen por las maniobras de los mismos.



De igual manera, les comento que con anterioridad los vehículos que entran en estos talleres ya han chocado los vehículos de los vecinos que viven en esta calle, por lo que solicitamos al Gobierno del Estado y a la Dirección de Tránsito que realicen las medidas necesarias y pertinentes, pues según entiendo y por lo que marcan nuestros reglamentos legales, son los responsables de estos asuntos. Cabe hacer el comentario que esto ya se expuso con anterioridad a Tránsito del Estado, sin tener solución a este problema.



Aclaro, con esta publicación no buscamos ofender, menospreciar ni faltar a nadie. Simplemente que hagan consciencia de la pandemia que vivimos y de lo antes expuesto.