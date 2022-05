Buena tarde:El día de ayer jueves 26 de mayo, aproximadamente a las 11 de la noche se me cayó mi teléfono en la calle Maderas de la colonia Veracruz.Es un Redmi Note 10 pro y es mi herramienta de trabajo, ya que yo laboro con Didi y ahí tengo todas mis aplicaciones con las que trabajo.Me gustaría que me lo regresaran, yo estoy consciente que se me cayó y la persona que lo tiene se lo encontró pero le puedo dar una gratificación.Llamé pero ya lo apagaron y el celular ya está bloqueado; la verdad me siento muy mal, ya que ahorita no cuento con efectivo para comprarme otro.Si la persona que lo tiene ve esta publicación y a cambio de una gratificación me lo quiere regresar, se puede comunicar al número 228 414 69 01.Muchas gracias.