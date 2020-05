Lector pide a autoridades y sindicatos revalorar al personal de Salud

Sr. Joaquín Rosas

Director Alcalorpolítico

Presente.



Estimado Señor:



Antes que nada reciba un cordial saludo y el agradecimiento por poder publicar en su periódico nuestras opiniones sin restricción.



Ahora con la pandemia de COVID-19 se ha hablado mucho del personal de salud y se ha demostrado que a pesar del número de pacientes, el personal ha dado la cara arriesgando no sólo sus vidas sino también las de sus familias. Ante la tristemente nula o raquítica respuesta del gobierno, se ha visto cómo tienen que comprar de su bolsillo el equipo de protección personal porque las autoridades no les dan. Además, se ha dicho del bono especial para aquellos que atienda a pacientes con COVID, pero sólo al personal de base.



Y aquí es donde me pregunto, sabemos que en todas las oficinas gubernamentales han existido desde siempre personal, eventual, suplente o de contrato que no tienen la misma percepción que los de base (¿Qué no dice la Ley que a trabajo igual percepción igual?) entonces, ¿El Gobierno está violando la Ley o sólo porque es Gobierno puede hacerlo? Pero permítame referirme al personal de salud por el momento que estamos viviendo.



Tanto en SSA y el ISSSTE, el personal suplente no tiene acceso a prestaciones sociales, vacaciones, atención médica y en su caso una pensión, ¿No es esto injusto? No puede ser que un médico de base gane casi 25,000 y un suplente que realiza el mismo trabajo o a veces más –porque les cargan el trabajo–, tan sólo 7,000 en el ISSSTE y sin derecho a nada, ni su familia tampoco. Y en la SSA sobre los 12,000. Sólo el IMSS da lo mismo al personal de base que al suplente.



¿Qué las autoridades no han estado violando la Ley del Trabajo con esas condiciones? ¿O es que el personal eventual de contrato o suplente es personal de segunda o son menos profesionales? Cuántos de ellos están ahorita en la línea de defensa bajo estas condiciones, haciendo dobles y hasta triples turnos para más o menos aumentar sus ingresos.



Señor, creo que es el momento de reflexionar y tanto autoridades como Sindicatos que duermen hoy en sus laureles, revaloren al personal y se logre una mejoría sustancial para estos trabajadores, que se les basifique y puedan trabajar por lo menos con la confianza de que si llegan a faltar, sus familias estarán protegidas.



Gracias por prestarme este espacio para expresarme sobre algo que considero a todas luces injustas inhumanas.