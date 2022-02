Buenas tardes:El día de hoy sábado, aproximadamente a las 8:00 horas, tomé un taxi en Xalapa 2000 y me dejó en la calle Antonio Nava (por Pípila). Al descender no me percaté de que dejé una bolsa negra con un folder color crema en donde llevaba unos resultados de análisis y ultrasonidos. Cuando me di cuenta y regresé el taxi ya se había ido.Si alguien encuentra dicha bolsa, por favor comuníquese al 2281109645, ya que los necesito con extrema urgencia por cuestiones de salud (para operación).Mil gracias por la atención y el apoyo.