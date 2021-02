Buena tarde, me podrían apoyar publicando esto para poder encontrar una cartera color café que extravié anoche 2 de febrero alrededor de las 21:00 horas.



Tomé un taxi desde Plaza Crystal hasta a la facultad de humanidades en la colonia Ferrer Guardia, y cuando me bajé me percaté que no la traía en mi bolsa del pantalón.



La cartera traía mis identificaciones, tarjetas y 300 pesos en efectivo; el dinero no importa, solo necesito recuperar las credenciales y tarjetas, la identificación está a nombre de Abraham Velázquez Cortes.



Agradezco mucho su ayuda, y cualquier información o quien haya encontrado la cartera puede llamar o enviar un mensaje a cualquiera de estos números 2281061285 o 2283046479, ofrezco recompensa a quien me entregue mis identificaciones.