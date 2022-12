Lector pide apoyo para retirar auto maceta que invade su entrada, en Xalapa

Hola buenas tardes, AlCalorPolítico.Com, he visto que ustedes tienen buena respuesta en las redes sociales y quisiera su ayuda para exponer mi situación, de manera anónima:En la Calle Olmeca de la colonia Culturas Mexicanas, entre Plaza de Armas y Las Flores, hay una camioneta que me impide el paso a la entrada de mi garaje.Es una camioneta de las que le llaman coloquialmente "maceta" y lleva ahí bastante tiempo.Está obstruyendo la calle para poder bajar a mi garaje y el dueño de la camioneta se niega totalmente a moverla.Además, los coches se estacionan como quieren e impiden el paso a la entrada para mi garaje, principalmente la camioneta verdeNo puedo pasar por un lado porque la olla está salida del nivel de la calle; ya metí un oficio con Transito pero tampoco me dan solución, es lamentable. Ojalá pudieran ayudarme difundiendo mi situación.Muchas gracias por su trabajo y atención.