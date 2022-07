Buen día:Quisiera pedir su ayuda. Soy jubilado de Telebachillerato. Se me extravió mi cartera hoy sábado en la calle Mérida, en un mercado que se pone sobre ruedas, esto ocurrió por ahí de las 10:30 horas.La cartera traía mi cédula profesional, mi credencial del IPE, mi tarjeta bancaria de cobro de nómina y aparte tenía mil 800 pesos. Sé que el dinero no va a regresar, pero me importan mis tarjetas, pues iba hasta mi cédula, eso es lo que yo quiero.Dejo mi número para quien pueda aportar informes: 228- 293- 9833Los documentos están a nombre de Carlos Alberto Castillo Pratz.Gracias.