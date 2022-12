Lector propone libramiento para el tren como solución a tráfico en Xalapa

Propuesta para mayor fluidez vial en Xalapa, Veracruz.Sr. Gobernador del Estado de Veracruz y Presidente Municipal de la ciudad de Xalapa.Me permito expresar por este medio una propuesta que contribuya a desahogar los cuellos de botella que se ocasionan en diversos puntos de la ciudad, a fin de que haya una mayor fluidez en el tránsito vehicular.Esta problemática genera distintas consecuencias, como la pérdida de tiempo para miles de personas, gastos innecesarios en combustible y mayor contaminación en la ciudad por los estancamientos de los vehículos.Al analizar los cuellos de botella que se generan en diversos puntos, observo que se debe a que casi la mitad de la ciudad se encuentra dividida por las vías ferroviarias, donde son contados los accesos para pasar de un punto a otro. Haciendo un recuento, por mucho hay unos 10 puntos de acceso y en su gran mayoría, en las calles donde pudiera haber continuidad entre ellas no la hay.Se visualiza un planteamiento para solucionar parte del caos vial que existe en la actualidad.Lo más sano para la ciudadanía, sería elaborar un proyecto de libramiento del tren y quede fuera de la ciudad, esto para que las arterias viales no se encuentren condicionadas cada vez que pase el ferrocarril y se asegure la continuidad del tránsito vehicular.Una vez realizado el libramiento del tren, se tendría la posibilidad de habilitar el flujo vial en gran cantidad de calles, generando con esto un desahogo considerable en los cuellos de botella que hay actualmente por haber pocos accesos de un punto a otro de la ciudad.El realizar un libramiento ferroviario, también eliminaría el riesgo para ciudadanos y vehículos el paso del tren.La propia ruta de la vía ferroviaria en Xalapa, podría visualizarse como una posibilidad de flujo alterno para los vehículos y con esto desahogar con mayor impacto el caos vial.Hago una respetuosa invitación para que haya un orden vial en la ciudad y atacar los problemas de fondo.Se sabe que un proyecto de este tipo, requiere de bastante recurso, pero si no se ataca el problema de raíz, seguiremos lidiando con este gran problema que se genera diariamente, teniendo la posibilidad de hacer un cambio favorable para todos.