Lector reclama que autoridades no combaten robos hechos por indigentes, en Xalapa

Buen día:Escribo con la intención de que las autoridades competentes hagan algo al respecto, ya que desde hace unos meses llevo haciendo el llamado para que acaben con el robo de láminas, aluminios y todo aquello que tenga un valor de venta. Soy de la colonia Álvaro Obregón.Me he percatado que la mayoría de las veces que suceden estos robos son personas en situación de calle, por lo cual no es afectarlas ni crearles un problema pero al momento están creando muchos robos, basura por todos lados y creando focos de infección.El problema no es sólo ellos sino también se investigue quiénes son los que compran todo esos fierros sabiendo que son robados y que puede ser un delito federal.No sé por qué las autoridades no hacen nada al respecto, ya que entre CAXA y el panteón Palo Verde deambulan varias personas de situación de calle, cuando los policías sólo andan en busca de ver alguien mal parado para tratar de levantarlo. Claro pero ven a alguien que sí pueda pagar la multa, es lo que buscan ellos. De ahí en fuera no les importan las afectaciones que crean estos vagabundos, porque ellos no tienen para pagar una multa.Agradezco el espacio brindado.