Buenas tardes:Estimado Director de alcalorpolitico.comVisitar el parque “Doña Falla” en Xalapa, es una linda experiencia. Ver flores y arbolitos, caminar bajo el bosque de liquidámbar, los niños jugando en los columpios a la sombra de grandes árboles que dan frescura.Pero un aspecto negativo es que los lavamanos ahí instalados no tienen agua.Y no es de ahora, llevan bastante tiempo así. Y los baños huelen mal, falta de higiene y limpieza.Sin otro particular reciba un cordial saludo.Gracias.Favor de omitir datos.