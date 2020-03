Lector reprueba declaraciones del Director de la Prepa Juárez 

Reprobable las declaraciones del Director del turno vespertino del Colegio Preparatorio de Xalapa, bajo la justificación de que es exigente, que lo prevalecido en la escuela es el orden y es lo que no les gusta a los jóvenes.



En efecto, la afirmación de que diga que no tiene problemas, no significa que no existan. Lamentable el desdeño a los reclamos de los estudiantes con motivo del Día internacional de la Mujer, señalando que toman estos foros para decir que hay problemas porque reprobaron más de cuatro materias, aparte de que los estigmatiza. Evidencia que el orden para él, es acallar a los estudiantes, mientras guarden silencio, todo está bien, no hay problemas y si estos surgen, es porque reprueban o reprobaron más de cuatro materias etc., etc…



Es una descalificación, discriminatoria: si denuncia es porque reprobó o la persona que reprueba no es digna de crédito. El Director es la persona reprobada por sus expresiones de tolerancia a que sucedan conductas sólo por el hecho de que la persona agredida no denuncie.



El Directivo carece del conocimiento de conducir una institución educativa con perspectiva de género, soslaya con sus expresiones la falta de compromiso para proteger los derechos de los adolescentes que está obligada como autoridad educativa.



Atentamente

Samuel Antonio Hernández Hernández

Tel (…)