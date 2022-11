Buen día:Sr. Director de este medio, quiero comentar que me parece terrible que las autoridades sigan permitiendo el paso al transporte pesado en nuestra ciudad, de por sí tenemos serios problemas viales y más aún en estos meses derivados de los arreglos en nuestras calles (con lo que sí estoy en total acuerdo), pero no es posible que además tengamos que convivir con ese tipo de vehículos todos los días que lo único que provocan aparte de accidentes es aún más tráfico.De verdad espero que esto se solucione a la brevedad, ya que además se dice que hay un libramiento, entonces por qué no lo usan.Pido no mencionar mis datos personales por favor.Muchas gracias por el espacio.