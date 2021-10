Buenas tardes:Hace una semana solicité el apoyo del 911 y DIF Municipal para una persona en situación de calle, quien se encuentra durmiendo bajo el puente peatonal que está entre la avenida Lázaro Cárdenas esquina con calle Veracruz, en la colonia Infonavit Pomona, en la ciudad de Xalapa y no he obtenido respuesta.La persona es un varón de mediana edad que no puede caminar y únicamente se puede arrastrar un poco, tampoco puede hablar.Quisiera saber quién me puede ayudar publicando mi petición para apoyarlo a llegar a un albergue y que lo puedan checar, porque durante las noches se queja mucho de dolor.Al comunicarme al CRUM, ambulancias llegaron a revisar pero comentan que como el señor no se está muriendom como tal no se le puede apoyar.De antemano agradezco el espacio.