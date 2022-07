Hola, buenas tardes:Este sábado tomé un taxi colectivo de Naolinco a Xalapa y dejé olvidadas unas bolsas grandes en la cajuela del auto de alquiler.Era un taxi de Xalapa, no me acuerdo el número, lo tomé en la comunidad Los Planes y me bajé en la facultad de Economía, en Xalapa.Ofrezco una gratificación a quien me entregue las cosas.Cualquier información a este número, por favor, 228 149 95 23.