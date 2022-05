Hola, buen día:Pido de su apoyo para publicar que extravié mi cartera, a ver si hay éxito a través de su medio.Se me perdió el día de ayer miércoles 25 de mayo, aproximadamente entre 7:30 y 8:00 am, a la altura de Murillo Vidal. Ahí me bajé un momento de un vehículo y luego me moví hacia El Lencero, a la Fuerza Civil. Ahí descendí en un estacionamiento donde cualquier persona ajena a la academia puede estacionarse.Es una cartera de piel negra marca CK, trae identificaciones como INE y licencia de conducir a nombre de Gibran Pérez Reyes.Si alguien la vio puede comunicarse al número 229 256 41 42.Muchas gracias.