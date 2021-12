Lector solicita y propone soluciones ante inundaciones por arroyo, en Coyutla

Atentamente:

Sergio Eduardo Rivera Nasser

Vocal de Comité de Afectados por la Inundación del arroyo Coyutla

Señor Director de Al Calor Político:“En referencia a las declaraciones de la Dra. Guadalupe Osorno Maldonado, titular de Protección Civil (PC) en Veracruz, publicadas en una nota del día 8 de diciembre bajo la firma del periodista José Topete -que desconozco si fue durante su comparecencia o mediante una entrevista- me permito hacer las siguientes aclaraciones y precisiones de manera respetuosa:Nosotros los coyutecos no necesitamos de un Estudio Hidrológico-Hidráulico para conocer el porqué de las inundaciones como consecuencia del desborde del arroyo Coyutla, sino que lo necesitamos para saber qué es lo que se puede hacer para minimizar el impacto de las crecidas del arroyo, en especial en un tramo de aproximadamente un kilómetro donde es difícil encontrar una solución. Hay que conocer qué infraestructura es la necesaria para que el desborde del arroyo no cause estragos. Si bien es cierto que el puente peatonal mencionado por la doctora Osorno Maldonado no hubiera evitado la inundación aunque estuviese situado más arriba, es indudable que su baja altura contribuyó a detener la palizada del arroyo y ello aumentó la fuerza en su desborde, lo cual causó más daños.Para conocimiento de la titular de Protección Civil, la cuenca del arroyo es muy pequeña pero por estar en la serranía, es un arroyo de respuesta rápida y sólo afecta a la localidad de Coyutla. Este tipo de inundaciones, vista también en agosto del 2020, son realmente extraordinarias y desde de que se terminó la carretera en 1986 hemos tenido tres, siendo la más catastrófica la del año pasado. Los deslaves a los que alude la funcionaria, si bien ocurrieron en el municipio de Filomeno Mata y Mecatlán, estos se dieron fuera de la cuenca del arroyo Coyutla; el deslave más significativo dentro de la cuenca en cuestión fue el del llamado Cerro Grande, donde era fácilmente observable la gran proporción de palizada con tocones de árboles cortados con motosierra”.Pero lo anterior no es la parte medular de nuestras inquietudes, lo que estamos solicitando los coyutecos es una solución integral a la problemática de las inundaciones y cualesquiera que sean las causas de las lluvias que han afectado a la comunidad desde la construcción de la carretera en 1986 pues, al elevarse más de un metro arriba del nivel original señalado en el camino de terracería, funciona ahora como dique y hace que los desbordes ordinarios del arroyo no tengan zonas abiertas de desfogue, ocasionando que decenas de viviendas se inunden con regularidad. Desde 1986 hemos padecido 27 inundaciones en la zona urbana de la carretera, área que nada tiene que ver con la zona urbana del centro de Coyutla, donde solo se han presentado tres situaciones de este tipo ya mencionadas con anterioridad.Lo que debe entender la titular de Protección Civil es que tenemos un problema serio que ya se convirtió en ordinario por la cantidad y frecuencia de las inundaciones. Yo soy un historiador aficionado que años atrás fue cronista oficial de Coyutla, por lo que conozco perfectamente esta situación, pues la Historia demuestra que durante el siglo XX las inundaciones en Coyutla solo afectaban a la zona ubicada después del vado y no causaba grandes estragos en el área donde actualmente está la carretera pavimentada”.Cuando se estaba construyendo la carretera, los coyutecos advirtieron a los encargados de que el “arroyito” que ellos veían se convertía en algo monstruoso en temporada de lluvias...pero no hicieron caso. En 1987, un año después de la inauguración, ocurrió una crecida extraordinaria (aunque menor a la del año pasado) que se llevó los aleros y rellenos de otro puente que había encima del arroyo, cerca de su desembocadura, como a 1.5 km del pueblo, lo que hizo que la cabecera municipal y los municipios de la Sierra alta quedaran incomunicados. La solución fue ampliar el puente con un tramo similar y a la fecha no se ha repetido el problema, incluso la crecida del año pasado no representó riesgo alguno.La problemática suscitada en el otro puente no fue atendida en su momento porque la inundación no afectó a la carretera sino únicamente a las viviendas y escuelas de la comunidad; además de que era imposible ampliarlo por estar ya invadido el espacio.La doctora Maldonado debe entender que si el puente ampliado fue suficiente para desfogar el arroyo, no se necesita un estudio para deducir que el puente no ampliado es insuficiente para el desfogue y por eso se desborda y nos inundamos. Desde 1987 se han ido millones de pesos en pérdidas a causa de las inundaciones y el estrés durante la temporada de lluvias del año es cada vez mayor.Para solucionar esta situación se requiere de acciones precisas de Protección Civil. Nosotros nunca hemos solicitado que PC nos construya infraestructura, sabemos que no es su función, pero sí necesitamos que nos acompañe en nuestra búsqueda de soluciones y, con todo respeto para la doctora Maldonado, no hemos tenido el apoyo de dicha dependencia.Más que abordar las consecuencias de los desastres naturales, se deben atender sus causas.Si Protección Civil realmente desea apoyar, nosotros necesitamos que se le dé prioridad a la construcción de un Puente Vehicular sobre la carretera Chote-Espinal-Coyutla, cuya altura de 10 metros contribuiría a evitar la mayoría de las inundaciones al canalizar las crecidas ordinarias del arroyo y minimizar el impacto de las extraordinarias. Este proyecto ya fue incluido en la cartera de proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, pero es necesario asegurar que su construcción sea una realidad e inicie desde enero del año próximo, antes de la temporada de lluvias, pues es la única vía de entrada a Coyutla”.Aparte, se necesita bajar el nivel de la carretera, dragar el arroyo en algunas secciones y colocar bardas y gaviones de protección, pero la construcción del puente es lo primordial.