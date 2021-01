Lectora cuestiona sobre tinacos y láminas que no han sido entregados por el DIF Estatal

Buen día:



Por este medio quiero hacer una denuncia sobre los apoyos del DIF Estatal.



Se observa a las afueras de las instalaciones del DIF gran cantidad de tinacos y láminas, algunos de ellos se ven en muy mal estado, apoyos que si mal no recuerdo están ahí desde el año pasado.



La pregunta es, ¿por qué siguen ahí sin ser repartidos a la gente que los necesita? Y sobre todo, ¿qué pasó con el presupuesto de este año para apoyos? ¿En qué se lo están gastando? ¿Será que los están guardando para repartirlo en las próximas campañas?



También se observa claramente la preferencia con algunos municipios, a los cuales no les han negado absolutamente nada, ¿pero qué pasa con los demás? Cuando ya se tenían contemplados varios municipios para la entrega de apoyos y resulta que entra "otra persona" y ya no hay nada de nada para entregar. Entonces ¿por qué a unos sí y a otros no?



¿Sabrá el Gobernador que están los apoyos rezagados y sobre todo, estará enterado de lo que se está haciendo con el presupuesto de este año?



Porque en su informe incluso mencionó cosas que habían sido consideradas ya con el presupuesto del año pasado, ¿lo estarán engañando?



En la página oficial se observa una licitación para compra de captadores (tinacos), por invitación a 4 proveedores ¿para qué adquirir más si aún tienen los que compraron el año pasado?



También se observan muchas licitaciones con invitación y se decía que los "anteriores" adjudicaban a "ciertas empresas" y ¿no es eso lo que se observa con esas licitaciones?