Lectora de la tercera edad pide apoyo con bloqueo de camión en entrada de su casa

Buenos días, quisiera solicitar apoyo con una situación:El día 28 de marzo, el conductor de una empresa de refrescos se estacionó en la salida de mi garaje. Dicha situación se ha presentado en repetidas ocasiones y por eso no puedo sacar mi auto de mi casa; ya intenté dialogar con el conductor por ambos lados del vehículo pero el chofer nunca presta atención, aunque le toque con mis llaves no baja el cristal. Así que llamé a la Policía Municipal y mandaron dos camionetas y cuatro policías pero empezaron a pedirme datos como si yo fuera la culpable.Siempre creí que la policía está para detener asesinos, secuestradores y otros delincuentes, no para amedrentar a ancianas que quieren tener la libertad de salir de su casa o, en caso de emergencia, se pueda estacionar una ambulancia o mi auto particular.Tengo 78 años de edady pido que se reserve mi nombre por miedo a represalias en mi contra; anexo fotos con pruebas de lo que dije.