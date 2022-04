Lectora denuncia negligencia y hostigamiento de banco tras error de pago

Amable Director de tan eficiente medio de información, solicito a usted sea tan amable de publicar lo siguiente:Hago de su conocimiento que soy cliente de Banco Santander y soy usuaria de una tarjeta de crédito desde hace más de 14 años, durante todo este tiempo mi historial crediticio está intacto, al igual que mi buró de crédito. Pero tuve una incidencia el día 25 de marzo del año en curso, cuando realice el depósito equivocadamente a través de mi plantilla de Bancomer - Débito correspondiente al mes vencido de febrero –marzo, con corte de caja 5 de cada mes de la tarjeta terminación 6659 a una tarjeta del mismo banco con terminación 2915, que fue cancelada por una servidora oportunamente en el mes de diciembre del año pasado.Resulta que no me devolvieron a la plantilla ese pago como lo hubiese hecho cualquier otra institución, sino que lo capto y no dijo nada. Ante estos hechos pasando la fecha límite de pago del mes de marzo empezaron tres ejecutivos de cobranzas a hostigarme vía WhatsApp y vía mail.Ante tal insistencia, de inmediato acudí a atención en línea del Santander y con los ejecutivos de la sucursal de Enríquez en Xalapa, Ver., y sucursal Cuauhtémoc en el Municipio de Veracruz, Ver. Para solicitar la bonificación de ese dinero; pero resulta que me han dado los siguientes folios: I220875208; con fecha 9 de abril del presente año por cancelación de interese moratorios; Folio: I220876280 por tramite de carta compromiso para devolución de pago a plantilla móvil de Bancomer con promesa de bonificación con cheque en ventanilla en fecha 4 de abril; expedido en sucursal Xalapa, Enríquez (No han causado efecto).Atención en línea folios gestionados con fecha 21 de abril de 2022; I220988002: Folio 383541 (no ha causado efecto) Folio expedido el día de hoy 26 de abril: I221011731 probablemente salga mi bonificación si tengo suerte y el banco disposición el día 2 de mayo de 2022.Ante tal negligencia yo expongo ante las autoridades correspondientes de esta empresa bancaria la burocracia de la que he sido víctima para que me bonifiquen mi reembolso a la brevedad. En virtud de que el día de ayer yo volví a pagar la mensualidad vencida del mes de marzo y la de este mes de abril debido a que fui acosada por tres ejecutivos del jurídico que se metieron a mi WhatsApp personal y vía mail bajo la amenaza de cobrarme intereses moratorios y sería enviada a buró de crédito.Ni aun así me han devuelto el dinero que deposite y que no me han querido devolver. Anexo imagen de la platilla de pago, gracias.Es importante dar a conocer este tipo de intransigencias de las que he sido objeto, debido a que miles ciudadanos estamos vinculados con este sistema burocrático que no brinda atención de calidad. Hago un llamado a las autoridades competentes de este banco para que de favor atiendan la solución de estos folios, porque es la hora que nadie me da respuesta y me siguen dando y dando folios con la promesa de solución que no es efectiva.Esto demuestra que el sistema de este banco es carente de personal eficiente que brinde servicio de calidad a sus clientes y que no es de fiar.Gracias, atentamente María Guadalupe V.D.