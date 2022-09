Lectora expone que Ayuntamiento no respeta tandeos; desabasto de agua es total

Vía CorreoBuenas tardes, equipo de AlCalorPolítico:Como es de su conocimiento, el H. Ayuntamiento de Xalapa informó a la Ciudadanía sobre el calendario de tandeos y de cómo será distribuida el agua en la Colonias que integran esta Capital. Sin embargo, este calendario no ha sido respetado ya que solo hay agua una vez a la semana o el fin de semana, y con muy poca fuerza.Por lo que el vital líquido que todos utilizamos, el agua, no sube a la azotea para que se llenen los tinacos debido a la falta de potencia y sólo podemos llenar botes, lo cual se raciona para cuando vuelva a caer y eso que ya no hay tandeos¿Qué se puede hacer por parte los ciudadanos más allá de sólo reportar estás inconsistencias, sin ver soluciones?Se envió el reporte a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), para informar sobre el desabasto y su respuesta fue: “Veremos qué podemos hacer", nada más.Por ello solicito su apoyo y comprensión para que esta queja sea publicada y demás habitantes reporten la falta de agua donde haga falta, con la finalidad de que el Presidente Municipal y el Director de CMAS hagan caso a la ciudadanía, porque solo hay agua en los lugares residenciales y donde ellos viven.De antemano, gracias por su apoyo.