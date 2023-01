Lectora expone que CMAS no brinda atención a irregularidades en cobro

DIRECCION AL CALOR POLITICOP r e s e n t e:Me permito saludar muy atentamente y a la vez solicitar su apoyo para que publiquen mi petición sobre CMAS Xalapa, dado las siguientes circunstancias:En el Depto. de atención a usuarios no contestan el teléfono, tampoco han contestado ningún correo electrónico que he enviado, donde también manifiesto mi número de teléfono.Me cobran el servicio de drenaje. No hay tal servicio en la zona. Hace tiempo les manifesté por escrito que este cobro es indebido.Soy adulta mayor. Por lo anterior, les solicito de la manera más atenta su consideración ante quien corresponda para que por favor hagan el ajuste y pueda yo pagar a tiempo sin el cobro de drenaje. Mi número de cuenta es 36140.Sin otro particular, les agradezco su atención al presente y me suscribo a sus respetables órdenes.Atentamente:Usuaria con número de cuenta 36140.