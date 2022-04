Hola, buenas tardes.Pido de su apoyo para publicar que el día de hoy jueves 31 de marzo extravié un celular Xiaomi Color Azul; lo olvidé en un taxi que me dejó en la calle Xalapeños Ilustres justo afuera de la iglesia de San José.Fue aproximadamente a las 16:00 horas, desafortunadamente no vi el número de taxi, pero confío que a través de su periódico puedan devolverme mi teléfono.Si alguien lo vio o lo tiene, por favor comuníquense al número 2283339154; daré gratificación a quien me lo devuelva.Agradezco el espacio y el apoyo.