Buen día:Soy foránea y anoche perdí mi cartera. No estoy segura si fue en el Parque Juárez o en la calle Santos Degollados, donde tomé un autobús urbano. Tiene mi INE y me urge mucho recuperarla así como también mi tarjeta de vales con la que compro mi comida de la semana.De verdad me urge mucho pues es con lo que me ayudo a comprar las cosas que voy necesitando y mi INE, ya que voy a regresar a mi lugar de origen en un mes y podría tener problemas con el vuelo por la falta de la credencial para votarMi nombre es Daniela Mireille V. M., es INE con dirección de Cancún. Cualquier cosa mi número es 998 578 34 19.Por favor, de verdad espero que puedan ayudarme.