Buena tarde



De la manera más atenta pido que se haga pública la tardía respuesta de atención a reportes por fugas de agua por parte de personal de CMAS.



Ayer a las 11 pm realicé el reporte por WhatsApp el mensaje fue visto e ignorado, hasta las 6 am recibí respuesta, son las 5 pm y la fuga no ha sido atendida, es una verdadera lástima el desperdicio de tan importante líquido.



Lugar de fuga: Calle Ceiba No. 32-B Col. Higueras entre calle Níspero y calle 2, No de reporte 866972.



Anexo imágenes de todo lo mencionado.