Estimados editores y reporteros:



Quiero quejarme sobre la situación que hoy 4 de julio de 2020 sucedió. Acudí a un “CFEMático” a pagar el consumo de luz y resulta que el pago sólo se puede pagar con tarjetas bancarias, a pesar de que el “CFEMático” tiene los elementos para el pago con efectivo.



No toda la población cuenta con una tarjeta bancaria para hacer el pago; dos ciudadanos no pudieron hacer el pago por la falta de tarjeta, el otro porque la terminal bancaria no reconoció su tarjeta. No tomé sus testimonios porque pensaba en las demás cosas que tenía que hacer.



CFE no ha informado por ningún medio de comunicación esta decisión. Revisé su sitio web y no hay ningún comunicado al respecto. El “CFEMático” se localiza en la avenida 20 de Noviembre, a la altura de la calle Justino Sarmiento.