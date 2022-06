Buenos días.Espero me puedan ayudar a compartir los datos de la placa de mi moto, se me extravío el día de ayer. La perdí en la carretera de Veracruz a Xalapa; salimos de la ciudad de Veracruz y la traíamos, fue en la carretera cuota hasta acá en Xalapa por plaza Cristal, cuando nos dimos cuenta de que ya no teníamos.El número de la placa es SJC1M; se ofrece una gratificación a quien pueda devolverla.Favor de contactar con Arleth Ramirez Hernández al 228 830 18 68.Gracias.