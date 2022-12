Hola, buenas noches.Extravié una cartera (monedero negro) en un taxi, en Xalapa. Por favor no traigo dinero, pero mis identificaciones y tarjetas, a nombre de A. Cristina Gómez Hernández. Sé que hay gente todavía buena y me la pueden regresar. Se dará gratificación.Se me extravió en un taxi por la calle hidalgo en Xalapa. Hoy me avisaron que encontraron mi licencia tirada.Por favor ayúdenme a compartir.